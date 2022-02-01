Як повідомляє Politeka.net, 37-річна співачка Тіна Кароль заінтригувала новими кадрами в сторіс свого Instagram.

«Це издевание. Вони тримають мене в заручниках", - сказала артистка в камеру, намагаючись практично не ворушити губами.

Тіна Кароль була відображена в строгому чорному брючному костюмі під яким виявився напівпрозорий корсет. Волосся співачки були випрямлені. а на обличчя нанесений макіяж в нюдових відтінках.

Відзначимо, раніше в цьому ж образі Тіна Кароль з'явилася в сторіс актриси Ольги Сумської зі зйомок нового шоу "Ігри талантів".

Проект створений за популярним світовим форматом Game of Talents. У шоу прості українці будуть боротися за перемогу і грошовий приз у сумі 150 тисяч гривень, при цьому допомагати їм будуть зірки шоу-бізнесу. Учасникам потрібно буде вгадати приховані таланти 11 осіб, які докладуть максимум зусиль, щоб їх приховати.

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