Відомий український продюсер і репер Потап поділився в мережі кумедним фото в модній червоній кепці, яку натягнув на очі.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер, продюсер і чоловік Насті Каменських Потап (Олексій Потапенко), який був ведучим кількох сезонів "Ліги Сміху", часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу артист поділився в мережі кумедним кадром в модній червоній кепці, яку натягнув на очі.

Схоже, фотографію Олексій зробив сам на телефон, він сидить у світлій кімнаті і підпирає голову рукою. Перед камерою Виконавець з'явився в білій футболці і червоній кепці, яку насунув на обличчя, прикриваючи очі. Свій образ Потап доповнив масивними годинниками на руці і темними намистом на шиї.

Артист на підписав свою фотографію, залишив лише кумедне емодзі. А шанувальники почали обговорювати знімок, залишаючи емодзі у відповідь: "Поставлю лайк", "Ми нічого не бачили", "Не палимося", "Чоловік вогонь", "Красунчик", "Який стильний".

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