Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) після презентації нової пісні вирішила також підігріти інтригу про дует з популярним артистом.

Як пише Politeka.net, Ані Лорак через деякий час після перерви і відпустки змогла здивувати фанатів. Вона записала спільний трек з російським співаком і навіть трохи змінила стиль для зйомок.

Щоб ще більше зацікавити фанатів Лорак також записала повсякденний ролик з відомим співаком і заспівала пару уривків з свій нової композиції:

"Пісня" Материк "рве всі чарти🔥дякую кожному за підтримку, за ваші відгуки та коментарі🙏 🏻 зовсім скоро вас чекає прем'єра спільного відеокліпу з @ artemkacher 🎥" - пише Лорак під новим роликом.

У мережі відреагували: "коли ж? коли ми зможемо побачити цей прекрасний шедевр на таку класну пісню? 😍 будемо чекати ❤️; нас чекає щось дуже красиве, яскраве і запам'ятовуються!🔥 ; Кращі🔥❤️; коли вже настане це»зовсім скоро"? 😍 з нетерпінням чекаємо! ❤️ пісня засіла глибоко в серці і кожен день на репіті! 🔁 ; які ви чудові😍 а дует досі на повторі ждем чекаємо кліп! Коли отримуєш задоволення від того, що твориш 😂».

Ми також писали, Ані Лорак всіляко насолоджується відпочинком на курорті, тому у неї з'явилося в Instagram досить багато кадрів з пляжу. У блискучому купальнику на маленьких зав'язках вона повеселилася на березі від душі.

Нагадавши, наречена екс-чоловіка Ані Лорак у крихітному купальнику влаштувала пляжні Танці з подружкою

Також Politeka повідомляла, що екс-чоловік Ані Лорак пофліртував з іншими жінками прямо на очах у нареченої

А ще Politeka писала, що наречена екс-чоловіка Ані Лорак виставила свої форми на пляжі, викликавши захоплення