Христина Остапчук не тільки дружина відомого телеведучого, але також нотаріус і танцівниця, передає Politeka.net. Крім того, красуня активно веде свій блог в Instagram, в якому налічується 103 тисячі користувачів Мережі.
Регулярно дружина Володимира Остапчука ділиться новими постами і яскравими кадрами. Цього разу зірка Мережі опублікувала фото, на якому з'явилася, прикрившись рушником, і загорнувши волосся в нього. Завершили образ аксесуари і яскравий манікюр.
Христина Остапчук додала надихаючий підпис.
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* Так!
* Так, але пізніше!
* У мене є для тебе дещо краще!
✨ ",- написала зірка мережі.
За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:
"💚 💚 💚 🥰 🥰 💚Дякую за посмішку 😘😘😘😘💚💚💚", "Дякую! Так вчасно ❤️❤️❤️", " в точку, і саме зараз👏", " спасибі за заряд бадьорості на ранок 😍ви Така Сонячна 💝", " неймовірна😍 🔥", "Амінь 🙏 🙏 клас, ви просто супер!!!!прочитала, прям настрій піднявся!!👍👍".
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