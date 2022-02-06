Дружина українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина, з'явилася в образі після ванни з надихаючою настановою.

Христина Остапчук не тільки дружина відомого телеведучого, але також нотаріус і танцівниця, передає Politeka.net. Крім того, красуня активно веде свій блог в Instagram, в якому налічується 103 тисячі користувачів Мережі.

Регулярно дружина Володимира Остапчука ділиться новими постами і яскравими кадрами. Цього разу зірка Мережі опублікувала фото, на якому з'явилася, прикрившись рушником, і загорнувши волосся в нього. Завершили образ аксесуари і яскравий манікюр.

Христина Остапчук додала надихаючий підпис.

"Пам'ятай, що у Всесвіту завжди Для тебе є три відповіді!!!

* Так!

* Так, але пізніше!

* У мене є для тебе дещо краще!

✨ ",- написала зірка мережі.

За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"💚 💚 💚 🥰 🥰 💚Дякую за посмішку 😘😘😘😘💚💚💚", "Дякую! Так вчасно ❤️❤️❤️", " в точку, і саме зараз👏", " спасибі за заряд бадьорості на ранок 😍ви Така Сонячна 💝", " неймовірна😍 🔥", "Амінь 🙏 🙏 клас, ви просто супер!!!!прочитала, прям настрій піднявся!!👍👍".

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