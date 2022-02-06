Дружина відомого українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина Демічева заінтригувала яскравим фото, опинившись з рідними в незвичайному місці.

Дружина Дмитра Ірина, яка є одним з менеджерів проекту MONATIK, опублікувала в себе в Instagram знімок, на якому позувала разом із чоловіком й маленькими синами на справжньому підводному човні, хоч і "міні", передає Politeka.net.

Сім'я співака зараз відпочиває на Мальдівах, куди вирушили відразу ж після Майамі, США.

На фото на першому плані сиділи Ірина та Дмитро, а позаду них визирали їхні діти. Судячи з задоволеними виразами облич, подорож в океанську безодню їм дуже сподобалося.

"Новий день - нове життя! Вперше плавали всією сім'єю на підводному човні, розглядаючи підводний світ - істинний космос. 🐡 🐠 🐟 🦀 🐙 🦞 Всесвіт чудовий😍 🙏 🌍", - поділилася дружина Монатіка.

Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:

"Ваааау!! Підняти перискооооп 😄"; "Справжні мандрівники, класно, здорово 🥰"; "Як красиво 🐟"; "Так, це супер досвід! ❤️"; "Нептуна бачили?"; "😍вау, пропливаючи повз вашого готелю, бачила цей підводний човен 😍і теж захотілося спробувати сім'єю, але вже наступного разу, відпочинок підійшов до кінця 😔"; "Чудово і неймовірно❤️😍".

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