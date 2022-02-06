Дружина Дмитра Ірина, яка є одним з менеджерів проекту MONATIK, опублікувала в себе в Instagram знімок, на якому позувала разом із чоловіком й маленькими синами на справжньому підводному човні, хоч і "міні", передає Politeka.net.
Сім'я співака зараз відпочиває на Мальдівах, куди вирушили відразу ж після Майамі, США.
На фото на першому плані сиділи Ірина та Дмитро, а позаду них визирали їхні діти. Судячи з задоволеними виразами облич, подорож в океанську безодню їм дуже сподобалося.
"Новий день - нове життя! Вперше плавали всією сім'єю на підводному човні, розглядаючи підводний світ - істинний космос. 🐡 🐠 🐟 🦀 🐙 🦞 Всесвіт чудовий😍 🙏 🌍", - поділилася дружина Монатіка.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Обірвалося життя легенди російського кіно, його серіали відомі всім: перші подробиці
Пішла з життя неповторна актриса кіно: "Не змогла винести втрату коханого"
Ілона Гвоздьова пояснила свою втечу з дому: "Після 13 років спільного життя..."
Останки російської королеви краси знайшли в лісосмузі, чоловік довго приховував правду: подробиці трагедії
Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:
"Ваааау!! Підняти перискооооп 😄"; "Справжні мандрівники, класно, здорово 🥰"; "Як красиво 🐟"; "Так, це супер досвід! ❤️"; "Нептуна бачили?"; "😍вау, пропливаючи повз вашого готелю, бачила цей підводний човен 😍і теж захотілося спробувати сім'єю, але вже наступного разу, відпочинок підійшов до кінця 😔"; "Чудово і неймовірно❤️😍".
Раніше Politeka повідомляла, що дружина Монатіка похвалилася формами в леопардовому купальнику, Дорофєєва оцінила
Нагадаємо, що дружина Монатіка під струменями води показала справжню себе: "Прекрасно все"
Також Politeka писала, що Монатік розсмішив українців "стражданнями" на Мальдівах: "Ох, як хочеться..."