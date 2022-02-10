Співачка MARUV стала однією з українських зірок, які працюють в Росії, повідомляє Politeka.net. Артистка отримує багато негативу від українських слухачів, які називають її зрадницею, адже вона поїхала заробляти в країну-агресорку.

MARUV, марув, анна корсун

В одних зі свіжих сторіс зірка отримала запитання від підписника, чому багато прогресивних українських артистів розвивають кар'єру в РФ.

"Тому що в Україні немає ні лейблів, ні філій найбільших стрімінгових сервісів. Погано йдуть справи з авторським правом і монетизацією, сфера шоу-бізнесу розважального контенту слабо розвинена", - написала MARUV.

Співачка зазначила, що всі артисти хочуть, щоб їх бачили й чули, та отримувати за свою роботу дохід, але в Україні погано працює відповідна структура.

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"Шоу-бізнес - це все-таки в першу чергу бізнес, а не кум, брат, подруга, сват, а потім х**к і відкат", - додала Анна Корсун.

Зазначимо, у 2019 році MARUV виграла в номінації "Кращий російський виконавець" на премії MTV Europe Music Awards.

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