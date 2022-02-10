Як передає Politeka.net, Ірина Горова є колишньою дружиною популярного артиста Потапа (Олексія Потапенка), з ним у них є спільний син - Андрій. На своїй сторінці в Instagram продюсерка опублікувала нові Сторіз, де похвалилася виглядом в неймовірному зимовому вбранні.
На Ірині Горовій шикарне чорне пальто, чорні подовжені штани та того ж кольору блузка. Варто відзначити, що цей образ дуже поєднується з її світлою зовнішністю. Також, вона розбавила повністю чорний образ сумкою жовтого кольору і взуттям.
Також, Горова похвалилася видом в машині, показавши, як виглядає зблизька.
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Нагадаємо, нещодавно продюсерка похвалилася виглядом в стильному синьому брючному костюмі, який поєднувала з аксесуарами чорного кольору, поруч з Надею Дорофєєвою. Як відомо, в артистки хороші стосунки з Горовою.
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