Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною українською танцівницею та хореографом, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка не забуває і про Instagram, де веде блог, активно ділячись всім цікавим.
В цей раз Ілона вирішила показати, як пішла в салон краси, щоб зробити собі нову зачіску.
"Після першої короткої стрижки більше не бачу себе з довгим волоссям", - написала Ілона.
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На наступному сторіс зірка прикрила одяг, щоб не забруднити фарбою.
"Кайфую від оновленої себе", - написала Ілона, а після цього показала, як пофарбувала волосся.
А на наступному сторіс Ілона продемонструвала, як їй не вистачає няні. На кадрах Гвоздьова закотила очі, а на тлі дитина сиділа з татом.
"Йшов третій день без няні", - написала зірка.
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