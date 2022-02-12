Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемогла на "Танцях з зірками", показала, як змінилася після салону краси.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є популярною українською танцівницею та хореографом, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". Зірка не забуває і про Instagram, де веде блог, активно ділячись всім цікавим.

В цей раз Ілона вирішила показати, як пішла в салон краси, щоб зробити собі нову зачіску.

"Після першої короткої стрижки більше не бачу себе з довгим волоссям", - написала Ілона.

На наступному сторіс зірка прикрила одяг, щоб не забруднити фарбою.

"Кайфую від оновленої себе", - написала Ілона, а після цього показала, як пофарбувала волосся.

А на наступному сторіс Ілона продемонструвала, як їй не вистачає няні. На кадрах Гвоздьова закотила очі, а на тлі дитина сиділа з татом.

"Йшов третій день без няні", - написала зірка.

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