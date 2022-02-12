Чотири людини отримали поранення після того, як на очах у безлічі знаменитостей пролунали постріли.

Стрілянину відкрили після концерту Джастіна Бібера в п'ятницю, 11 лютого, ввечері, пише TMZ.

Бібер виступав у WeHo в Pacific Design Center і після концерту влаштував вечірку неподалік в The Nice Guy. У список гостей увійшли Дрейк, Леонардо ДіКапріо, Тобі Магуайр Лорен Санчес і Джефф Безос, Хайді Клум і Білл Каулітц, Кендалл Дженнер і Хлоя Кардашьян.

Близько 2:45 ночі, коли Kodak Black, Gunna і Lil Baby стояли на вулиці і спілкувалися, зав'язалася бійка.

Кодак замахнувся на когось, а потім почулися постріли.

За даними правоохоронних органів, всього було зроблено 10 пострілів. Чотири людини або були поранені з вогнепальної зброї, або отримали поверхневі поранення іншим чином.

Всі вони доставлені в лікарню, їх стан стабільний.

Вечірки-це підготовка до недільного Суперкубка. У п'ятницю ввечері було багато вечірок, і здебільшого вони були мирними.

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