Стрілянину відкрили після концерту Джастіна Бібера в п'ятницю, 11 лютого, ввечері, пише TMZ.
Бібер виступав у WeHo в Pacific Design Center і після концерту влаштував вечірку неподалік в The Nice Guy. У список гостей увійшли Дрейк, Леонардо ДіКапріо, Тобі Магуайр Лорен Санчес і Джефф Безос, Хайді Клум і Білл Каулітц, Кендалл Дженнер і Хлоя Кардашьян.
Близько 2:45 ночі, коли Kodak Black, Gunna і Lil Baby стояли на вулиці і спілкувалися, зав'язалася бійка.
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Кодак замахнувся на когось, а потім почулися постріли.
За даними правоохоронних органів, всього було зроблено 10 пострілів. Чотири людини або були поранені з вогнепальної зброї, або отримали поверхневі поранення іншим чином.
Всі вони доставлені в лікарню, їх стан стабільний.
Вечірки-це підготовка до недільного Суперкубка. У п'ятницю ввечері було багато вечірок, і здебільшого вони були мирними.
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