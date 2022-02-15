Близька подруга Насті Каменських і колишня дружина популярного артиста Позитиву - Анна Андрійчук розповіла про свої ревнощі через подругу.

Як передає Politeka.net, Анна Андрійчук відома як колишня дружина популярного музиканта - Позитиву (Олексія Завгородній). Також, відомо, що вона близька подруга Насті Каменських.

На інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" Андрійчук розповіла про стосунки з Каменських. Вона згадала ситуацію, як приревнувала свого колишнього чоловіка до неї та зізналася, що в цій ситуації не бачить нічого поганого.

"Була справа. Ми тільки почали зустрічатися, а Настя тільки тоді почала крутитися на екранах. І Настя так до мене з усією душею, ой, яка гарна дівчинка. А я була злісним карликом. Ну так, ревнувала, Я не бачу в цьому нічого поганого", - зізналася Анна Андрійчук.

Нагадаємо, що перед розлученням Андрійчук і Олексій Завгородній намагалися врятувати стосунки, навіть роз'їжджалися, щоб все обміркувати. Однак, вони все-таки прийняли рішення розлучитися. Подружжя було 13 років разом.

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