Дружина відомого українського шоумена Володимира Остапчука, який був ведучим шоу "Маска" та "Співають всі", Христина показала свій розкішний відпочинок.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram друга дружина відомого українського шоумена, телеведучого, актора Володимира Остапчука Христина Остапчук (у дівоцтві Горняк) охоче ділиться з шанувальниками фотографіями та відео з відпочинку на Мальдівах, куди полетіла без чоловіка.

Цього разу Христина розповіла, що їй доведеться йти на пляж у футболці, адже напередодні вона обгоріла на сонці.

"Ідіотка. Класно я загоріла вчора…Сьогодні буду плавати у футболці", - написала дружина Остапчука.

Як відомо, на Мальдівські острови Христина Остапчук політела з відомою блогеркою Танею Пренткович та її чоловіком Андрієм.

Володимир Остапчук також мав летіти, але в останній момент плани змінилися.

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