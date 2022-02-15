Дружина Арсена Мірзояна разом з коханим вирушили на курорт, про що вона повідомила в Instagram, передає Politeka.net. Співачка опублікувала кадри того, як збирається в дорогу з аеропорту "Бориспіль".
"Куди це нас несе?",- поцікавилася Тоня Матвієнко, запропонувавши пізніше кілька варіантів: Шрі-Ланка, Франція, Дубай і Львів.
Правильною відповіддю виявився Дубай.
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Після приземлення артистку зняв Арсен Мірзоян.
"Матвієнко вперше Еміратах", - прокоментував відео співак.
Зазначимо, спочатку цього року подружжя відпочило з донькою, Ніною, в Єгипті.
Разом вони купалися в басейні і засмагали на сонці.
"Завіявся перед туром…
Але вже хочу борщу, сала і часнику:)", - підписав кадри тоді артист.
Зазначимо, у Арсена Мірзояна є ще двоє синів від попереднього шлюбу, з дружиною вони розлучилися після того, як артист закрутив роман зі співачкою.
Зараз сім'я живе в Києві, а родом співак із Запоріжжя, де раніше працював на одному із заводів.
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною
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