Український співак, чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян, разом з коханою відправився за кордон, і кадри вже з'явилися в Мережі - виявилося, співачка там ще жодного разу не була.

Дружина Арсена Мірзояна разом з коханим вирушили на курорт, про що вона повідомила в Instagram, передає Politeka.net. Співачка опублікувала кадри того, як збирається в дорогу з аеропорту "Бориспіль".

"Куди це нас несе?",- поцікавилася Тоня Матвієнко, запропонувавши пізніше кілька варіантів: Шрі-Ланка, Франція, Дубай і Львів.

Правильною відповіддю виявився Дубай.

Після приземлення артистку зняв Арсен Мірзоян.

"Матвієнко вперше Еміратах", - прокоментував відео співак.

Зазначимо, спочатку цього року подружжя відпочило з донькою, Ніною, в Єгипті.

Разом вони купалися в басейні і засмагали на сонці.

"Завіявся перед туром…

Але вже хочу борщу, сала і часнику:)", - підписав кадри тоді артист.

Зазначимо, у Арсена Мірзояна є ще двоє синів від попереднього шлюбу, з дружиною вони розлучилися після того, як артист закрутив роман зі співачкою.

Зараз сім'я живе в Києві, а родом співак із Запоріжжя, де раніше працював на одному із заводів.

Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною

Як повідомляла Politeka, Арсен Мірзоян показав, з ким проводить вільний час, і це не Матвієнко

Також Politeka писала, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян показав, як "балує" дочку