Анна Трінчер і Олександр Волошин зняли квартиру, за яку платять близько 2000 доларів на місяць, пише Politeka.net. За зізнанням зірок Мережі, вони довго вибирали житло для себе, але зрештою зупинилися на апартаментах в 100 квадратних метрів і з панорамними вікнами. У квартирі є простора вітальня дві гардеробних і два санвузли.
Днями в гості до пари прийшов Слава Дьомін, який попросив провести його кімнатами.
Зокрема, Олександр Волошин відкрив двері спальні, де можна помітити бардак - купу речей на ліжку. Слава Дьомін не стримався від сміху.
"А ось і секонд!",- пожартував ведучий.
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Також Слава Дьомін заглянув в гардеробну, в якій також знаходилося багато одягу.
"Йоханий бабай! Ви подивіться, як заробляють блогери", - скрикнув телеведучий.
Також в сторіс був показаний і вид з вікна пари.
Зазначимо, Анна Трінчер - не тільки блогерка, а й українська співачка й актриса, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також актриса серіалу "Школа".
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