Відома українська співачка Оля Полякова володіє не тільки талантом співу, але також здатністю розсмішити й повеселити, тому зірку часто запрошують на різні шоу.

Оля Полякова багато разів зізнавалася, що емоційна, та це і видно неозброєним поглядом, передає Politeka.net. Де б не з'являлася артистка, найчастіше буде дуже яскраво і голосно.

Співачка веде одне з кулінарних шоу. У сторіс артистка показала кадри зі зйомок.

Оля Полякова позувала у фартусі і білій футболці, а на шию одягла прикрасу з великими каменями.

"Мене взагалі нічого не бентежить! Хто зрозумів життя, той заміж не прагне", - насмішила вона висловлюванням.

Також в жартівливій формі Оля Полякова пояснила українкам, як правильно носити діаманти.

"Виймаємо діаманти й вигулюємо їх навіть в булочну", - заявила співачка.

Зазначимо, Оля Полякова, попри позитив, який випромінює, все ж стикалася з проблемами. В одному з інтерв'ю співачка розповіла, що відвідувала сеанси психотерапії. Зірка спілкувалася з фахівцем з приводу молодшої дочки Аліси. Мама переживала, що дівчинка заперечувала всі "дівчачі" речі, як пояснила психолог, дитина не хоче, щоб на неї навішували ярлики і це нормально.

Нагадаємо, Полякову вразила подвійна трагедія учасника "Голосу країни"

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