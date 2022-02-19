Победительница одного из сезонов романтичного шоу "Холостяк" Анна Богдан рассказала о том, как преобразилась за полгода.

Как сообщает Politeka.net, Анна Богдан некоторое время провела дома без связи с общественностью из-за болезни. Она хотела выздороветь и прекратила показывать новые кадры в ИНстаграм. После выздоровления Богдан снова начала показывать свои будни в сети.

Также девушка решила ответить на самые интересные вопросы поклонников, которые ей часто задают в Инстаграм.

«Какой вас сейчас рост и вес? Как вам удалось снова прийти в форму?» - спрашивают в сети.

Анна ответила: «Рост 177, вес 53 кг. Помогла сила воли, за полгода я похудела на 14 кг, и конечно исключила сладости. Тренировки были 5 раз в неделю».

Богдан также рассказала, почему еще не увеличила губы и задумывалась ли она об этом. По ее словам, ей все нравится: «Боюсь что-то делать с внешностью».

Как можно заметить, Анна Богдан привыкла вести активный образ жизни, поэтому часто посещает спортзал вместе со своим избранником Михаилом Заливако. Причем она уже рассказывала после критики – такие формы дались ей не просто так.

После развода она набрала 15 лишних кг и долгое время не могла ничего сбросить. Только благодаря упорству, тренировкам и правильному питанию она пришла к гармонии. Теперь лишь поддерживает фигуру. Тем не менее, возвращаться после болезни проблематично, сама Анна коротко подписала кадры с тренировки: «тяжеловато».

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