Популярна актриса Анна Саліванчук любить показувати в соціальній своїм модні образи, а також часто розповідає, як доглядає за собою і намагається тримати себе у формі, пише Politeka.net. Анна встигає займатися акторською кар'єрою, будинком і дітьми.
Причому також зірка любить приділяти час собі і розповідати, як домогтися успіху в різних сферах життя.
В цей раз Ганна вирішила показати свій новий образ з комбінезоном, який дуже вдало підкреслює її пишні форми. Саліванчук постійно робить на них акцент в будь-якому вбранні, тому і цей раз не був винятком.
Для повної демонстрації артистка вигнулася перед камерою і показала з різних сторін, як добре можна виглядати в комбінезоні з імітацією корсета, зі шнурівкою на спині і прозорими вставками.
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"Класно, так?» - запитує артистка перед камерою і захоплюється фігурою, над якою все ще працює в залі.
Раньше Саліванчук вирішила показати кілька варіантів нарядів спеціально для виходу в світ, вона не наважувалася вибрати щось одне з усіх образів, які їй припали до душі. До слова, можна відзначити, що свого стилю актриса не змінила.
Вона вибрала два екстравагантних сукні з акцентами на бюст, а також класичні костюми з оригінальним верхом. Імітація прозорості, сітчасті боки або чорний принт на тонкій тканині виглядали запам'ятовується. Жовте фатинове плаття з глибоким декольте також виглядало занадто яскраво через лимонного відтінку.
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