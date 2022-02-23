Популярная актриса Анна Саливанчук любит показывать в социальной своим модные образы, а также часто рассказывает, как ухаживает за собой и старается держать себя в форме, пишет Politeka.net. Анна успевает заниматься актерской карьерой, домом и детьми.

Причем также звезда любит уделять время себе и рассказывать, как добиться успеха в разных сферах жизни.

В этот раз Анна решила показать свой новый образ с комбинезоном, который очень удачно подчеркивает ее пышные формы. Саливанчук постоянно делает на них акцент в любом наряде, поэтому и этот раз не был исключением.

Для полной демонстрации артистка выгнулась перед камерой и показала с разны сторон, как хорошо можно выглядеть в комбинезоне с имитацией корсета, со шнуровкой на спине и прозрачными вставками.

«Классно, да?» - спрашивает артистка перед камерой и восхищается фигурой, над которой все еще работает в зале.

Ранее Саливанчук решила показать несколько вариантов нарядов специально для выхода в свет, она не решалась выбрать что-то одно из всех образов, которые ей пришлись по душе. К слову, можно отметить, что своему стилю актриса не изменила.

Она выбрала два экстравагантных платья с акцентами на бюст, а также классические костюмы с оригинальным верхом. Имитация прозрачности, сетчатые бока или черный принт на тонкой ткани смотрелись запоминающееся. Желтое фатиновое платье с глубоким декольте также выглядело слишком ярко из-за лимонного оттенка.

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