Ксенія Мішина вирішила показати, які повідомлення їй приходять і як їй дерзять екс-шанувальники, виписуючи різні неприємні звернення.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є відомою українською актрисою, яка за роки роботи встигла подружитися з багатьма російськими акторами, співпрацювала з ними і обзавелася аудиторією з РФ. Тим не менш, зараз частина шанувальників і колег артистки підтримують вторгнення РФ в Україну.

Тому артистка обірвала зв'язки з усіма, хто підтримує подібне і продовжує бути на боці рідної України. Також зірка публікує інформацію в Instagram і намагається спілкуватися з аудиторією.

Проте, часто Мішиної приходять і різні неприємні звернення:

"Таких повідомлень в моєму Директі-море! Стадо безмозких пустушок, вирощених для системи. А так інформація, яка зараз підноситься дітям в школах Росії – добриво для вирощування такого ж нового покоління.

Путін поливає свої квіточки. Справжній дідусь!» - пише Мішина під одним з повідомлень.

Також ми писали, Настя Каменських з Потапом показали, як зараз живуть і розповіли під час спеціального інтерв'ю про своє життя під час воєнного стану. Також співачка іноземною мовою спробувала донести проблеми українського суспільства, що страждає від окупаційних військ РФ.

"Благаю, щоб весь світ почув Україну. І він нас чує! Безцінно розуміти, що ми не одні! Наша держава є дуже приємною для всіх, кожен політичний лідер, кожен артист, кожна людина з усіх людей, що знаходяться в світі Україна!» - писати Каменських.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що сили ЗСУ відбили місто Чугуїв і практично знищили чимале угруповання російських військ.

Також раніше ми інформували про те, що глава Міноборони Резніков повідомив про черговий "сюрприз" для російських окупантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ ліквідували ще двох офіцерів армії країни-агресора.