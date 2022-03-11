Як пише Politeka.net, Емілія Кларк - успішна Західна актриса і зірка серіалу "Гра престолів". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. Цього разу Емілія опублікувала пост, в якому розповіла про трагедію в Україні.

"Ми з Тедом пишаємося тим, що підтримуємо Україну. Як і неймовірна, красива команда з мого останнього проекту. Ці футболки були найбажанішим подарунком, який я коли-небудь мав честь піднести.

Моє серце розривається разом з багатьма іншими через триваючі страждання, біль і горе, які переживають мільйони людей в Україні. Оскільки новини приходять щодня, це може здатися приголомшливим, не знаючи, як одна людина може щось змінити в цій шокуючій реальності, але ось кілька способів показати свою підтримку і послати трохи любові...", - написала Емілія.

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