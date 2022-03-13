Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов - успішний український артист. Зірка також активно веде блог в соціальній мережі Instagram, де цього разу показав, як проходить мітинг на підтримку України в Мелітополі.
На кадрах можна побачити безліч українців, які вийшли з прапорами України на вулицю. Люди скандували"Мелітополь - Україна".
"Мелітополь-Україна", - підписав кадри Олександр Пономарьов.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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"Тримайтеся", "разом до перемоги", " Божечки, бережи нас усіх. Всю Україну", "Київ, вогонь", "Тримайтеся, спасибі вам за вашу мужність", " Сил, терпіння і витримки вам... Львів з вами", "також у Криму було", " місто мого дитинства. Миру вам".
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