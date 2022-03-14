Як пише Politeka.net, Наташа Горова-дочка Ірини Горової, яка вийшла заміж за Олексія Потапенка ще в 99-му році. Потап з самого малого виховував дитину і залишився в теплих відносинах після розлучення з Іриною.

У нових сторіс свого Instagram Наташа Горова показала фото зі своїм рідним батьком. Знімок був зроблений в центрі Києва, коли Наташа була ще маленькою.

"Все Буде Добре. І ми обов'язково повторимо цю фоку на нашому красивому Майдані, пап», - написала дівчина.

Відомо, що мама Наташі Ірина Горова вийшла заміж в 16-річному віці відразу після закінчення школи за музиканта Юрія Горового, відомого як UGO. У цьому шлюбі народилася дочка Наталя. Проте через 11 років пара розлучилася.

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