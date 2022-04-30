Нещодавно Таїсія Повалій вийшла на сцену разом зі Стасом Михайловим і Миколою Басковим, які відкрито підтримують війну проти України.

Українська артистка Ірина Федишин дала інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" зазначивши, то такі люди, як Повалій, не мають права називати себе громадянами України.

"Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу – значить, вона за вбивства українців. Ну яка вона громадянка України? Ну то приїдь сюди, хай тебе теж розстріляють", – заявила Федишин.

Вона зазначила, що саме через таких "зрадників в Україні стільки проблем".

"Які сіяли тут "рускій мір", співали російськомовні пісні, мало робили для української пісні, культури. Росіяни робили свої премії, а наші артисти туди гасали за преміями, бо тут їм не вистачало... Росіяни знали, що культура – це важливо. Вони спочатку зомбували наших людей культурою, а тепер заїхали танками з ракетами та снарядами", – додала вона.

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