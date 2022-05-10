Сегодня, 10 мая, в день первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2022, букмекеры объявили фаворитов.

Как пишет Politeka.net первые три строчки заняли Украина, Греция и Нидерланды. Соответствующая статистика опубликована на официальном сайте Eurovision World.

Так, согласно опубликованным данным, украинской рэп-группе Kalush Orchestra обещают 55% победы. В Греции 17%, а у Нидерландов лишь 7%.

Замыкает первую пятерку представитель Португалии Maro, которому букмекеры обещают 3% на победу.

В свою очередь украинские слушатели в комментариях признаются, что также болеют за Польшу.

"Когда-то каждая вторая песня на евро была, как в Греции, а теперь это что-то такое феноменальное", "Мой топ 5 1 полуфинала: 1 Греция 2 Нидерланды 3 Австрия 4 Украина 5 Норвегия», «Мне в первом полуфинал нравится только Норвегия, Нидерланды, Украина и Албания. А Греция вообще на 10 месте», - делятся своими мыслями пользователи соцсетей.

Напомним, первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2022" пройдет в Турине во вторник вечером, 10 мая.

Украинский коллектив будет выступать под номером 6. Начало в 22:00.

Где и когда смотреть. Онлайн можно:

- В телеэфире UA: Культура (есть в приложении "Дія")

- На Facebook-странице (https://www.facebook.com/suspilne.eurovision) Евровидение

На сайте (https://eurovision.ua/) Суспільне Євробачення

На YouTube-канале (https://www.youtube.com/channel/UCHTl8A94cnvWKGntLjhSIHA) Євробачення Україна

Слушать: на волнах (https://www.facebook.com/prominfm) Радио Промінь.

Представители 17 стран соревнуются за 10 путевок в финал конкурса. Главным фаворитом считается украинская группа Kalush Orchestra с композицией "Stefania".

Роси и Беларусь участия в конкурсе не принимают. На следующий день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Европейский союз вещания (организатор "Евровидения") исключил Россию из конкурса. После этого Россия вышла из ЕВС.

Беларуси было отказано в праве выступать на конкурсе в 2021 году.

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