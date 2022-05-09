Так, в мережі з'явилися кадри концерту, присвяченого Дню Перемоги, який транслювався пропагандистським каналом "Росія 1". При цьому артистка, яка продовжує жити в рф і мовчати про війну, заспівала українською. Відповідні кадри мало кого залишили байдужими.
"Таке лицемірство, я в шоці", «Яка стидоба», «Кощунство лицемірство», «Пробліяла від переляку», «Немає слів», «Мумія», «Так просто такий цинізм капець слів немає», «цинічні мерзоти», - пишуть в коментарях до кадрів користувачі Мережі.
Зазначимо, раніше українська співачка Ірина Федишин прокоментувала виступ Повалій у Кремлі.
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"Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу-значить, вона за вбивства українців. Ну яка вона громадянка України? Ну так приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють", - заявила Федишин.
Вона зазначила, що саме через таких "зрадників в Україні стільки проблем".
"Сіяли тут " русский мир", співали російськомовні пісні, мало робили для української пісні, культури. Росіяни робили свої премії, а наші артисти туди носилися за преміями, тому що тут їм не вистачало... Росіяни знали, що культура – це важливо. Вони спочатку зомбували наших людей культурою, а тепер заїхали танками з ракетами і снарядами", – додала вона.
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