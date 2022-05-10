Як повідомляє Politeka.net, Слава Камінська, екс-солістка групи "НеАнгели", взявши двох дітей і маму, поїхала в Гаагу, Нідерланди.
Кілька годин тому в своєму Instagram артистка опублікувала добірку милих і яскравих фото зі своєю донькою Лаурою і з сином Леонардом.
Так, Слава Камінська виклала чарівні кадри з Лаурою і Леоном, коли вони прогулялися по мальовничих вуличках і відвідали зоопарк.
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Відразу впадає в очі схожість сина з батьком Едгаром Камінським, з яким Слава Камінська розлучилася, проте підтримує дружні стосунки. Що стосується малятка Лаури, то вона дуже схожа на Славу, буквально маленька копія мами.
Судячи зі знімків діти співачки і пластичного хірурга помітно підросли і витягнулися. Дітки Слави Камінської - прекрасне мамине продовження.
Нагадаємо, що Камінська з "НеАнгелів" показала дітей, що підросли.
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