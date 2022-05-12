Як пише Politeka.net, Оля Полякова з перших днів війни рятувалася разом з дітьми і виїжджала з Києва, залишивши всі речі вдома. Більш того, перші дні у дочок була паніка, так як ніхто не був готовий до екстреного від'їзду.
Зараз артистка з Машею і Алісою активно подорожує по міста закордоном, дає благодійні концерти. Тому кадри з Ольгою і Машею Єфросиніною також викликали бурхливу реакцію.
На виступах Ольга намагається обійтися без зайвої яскравості і пафосу, підбираючи більш стримані вбрання.
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Так, днями Нікітюк закликала українок не опускати голови і почати доглядати за собою. Челлендж підтримують інші зірки. Полякова з Єфросиніною причепурилися для благодійного виступу в Нюрнберзі.
"Вчора, готуючись до нашого благодійного вечора @polyakovamusic ft. #Взрослиедевочки ми побачили, що наша подруга @lesia_nikituk оголосила досить справедливий челендж #КрасадляВСУ " - розповіли артистки.
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