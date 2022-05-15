Як пише Politeka.net, Олена Кравець - успішна українська гумористка і зірка"Квартал 95". У зірки є старша дочка Марія, якій вже 19 років і вона з 15 років живе окремо. А ще у Кравець народилися двійнята, яких назвали Катя і Ваня. Старша дочка Маша обожнює танці, якими займається з самого дитинства, а також веде особистий блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. Цього разу Маша показала кадри свого молодшого братика Івана.

На кадрах можна побачити 6-річного хлопчика. Як можна зрозуміти, він вперше летів на літаку. Куди Маша з Іваном вирушили, дівчина вирішила не уточнювати.

"Перший в житті політ", - написала дочка Кравець.

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