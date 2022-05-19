Співачка також розповіла, що напередодні свята одна з її вишитих суконь виконала особливу місію.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала часто носить вишиті сукні, які неймовірно личать яскравій брюнетці. В її колекції не один етнічний наряд і до культурної спадщини нації вона ставитися виключно трепетно і шанобливо. Кілька нарядів артистка показала у своєму Instagram Сториз.

Є серед них і стандартне біле з червоно-чорними візерунками, і синє із золотою вишивкою, і яскраво-червоне, вишите нитками в тон. За словами Джамали, вона дуже любить носити їх за кордоном і вважає вишиванку модним і сучасним одягом.

"З Днем Вишиванки! Вірю, що зовсім скоро будемо святкувати перемогу на вулицях українських міст у наших найкрасивіших вишиванках", - написала Джамала у підписі до одного з фото, а також додала, що вишиванка - це національна гордість та краса України.

Крім того, співачка розповіла, що напередодні цього свята одна з її вишитих суконь виконала особливу місію і було продано за 173 тисячі на благодійному аукціоні. Виручені гроші підуть до Фонду допомоги постраждалим у війні українцям.

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