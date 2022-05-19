Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала часто носить вишиті сукні, які неймовірно личать яскравій брюнетці. В її колекції не один етнічний наряд і до культурної спадщини нації вона ставитися виключно трепетно і шанобливо. Кілька нарядів артистка показала у своєму Instagram Сториз.
Є серед них і стандартне біле з червоно-чорними візерунками, і синє із золотою вишивкою, і яскраво-червоне, вишите нитками в тон. За словами Джамали, вона дуже любить носити їх за кордоном і вважає вишиванку модним і сучасним одягом.
"З Днем Вишиванки! Вірю, що зовсім скоро будемо святкувати перемогу на вулицях українських міст у наших найкрасивіших вишиванках", - написала Джамала у підписі до одного з фото, а також додала, що вишиванка - це національна гордість та краса України.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Він повинен за це сісти у в'язницю": Філатов назвав, звідки ймовірно "злили" відео удару по Амурському мосту
Окупанти взяли під контроль три населені пункти, ЗСУ відбили атаку на кордоні: оновлена карта фронту
"Новітні аналогів немає": в Україні вперше помітили колону "Термінаторів-2", кадри вже в Мережі
У Приватбанку повідомили, хто і чому не зможе зняти гроші з картки: "На жаль ... "
Крім того, співачка розповіла, що напередодні цього свята одна з її вишитих суконь виконала особливу місію і було продано за 173 тисячі на благодійному аукціоні. Виручені гроші підуть до Фонду допомоги постраждалим у війні українцям.
Нагадаємо, Джамала засумувала за кордоном і показала, хто чекає її в Тернополі.
Як писала Politeka, Джамала показала, як виглядає майже дворічний син, відео.
Також Politeka писала, що Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбранні.