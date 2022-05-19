Як пише Politeka.net, популярна співачка і головна героїня другого сезону шоу «Холостячка» поділилася в своєму Instagram новим фото.
У День вишиванки Огневич вирішила покрасуватися власним традиційним вбранням. Вона поділилася яскравим селфі, на якому позувала в легкій білій сорочці з синьо-чорною вишивкою. На знімку зірка постала зі своєю новою зачіскою з кучериками. У підписі до знімка співачка зізналася в коханні своїй країні.
"Незламна Україна! Місце сили найдавніших предків. Я люблю тебе всім серцем і вірю, що у нас є майбутнє! І ви вірте в це. Всім істотою!", - написала Огневич, звернувшись до українців.
Шанувальники артистки не змогли пройти повз її поста.
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"Злата, ви дуже-дуже чарівна дівчина", "красуня", "зі святом вас", "Ой, яка Файна. Справжня Україночка", "Краща Українка. Справжня", " ми віримо, все буде Україна! Зі святом", "Краща", "пані Злата, ви дуже красива", "яка неповторна", "Люблю Україну і вірю в щасливе майбутнє", - пишуть люди.
Нагадаємо, Катерина Кухар написала пронизливе послання українцям.
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