Як пише Politeka.net, популярна співачка і головна героїня другого сезону шоу «Холостячка» поділилася в своєму Instagram новим фото.

У День вишиванки Огневич вирішила покрасуватися власним традиційним вбранням. Вона поділилася яскравим селфі, на якому позувала в легкій білій сорочці з синьо-чорною вишивкою. На знімку зірка постала зі своєю новою зачіскою з кучериками. У підписі до знімка співачка зізналася в коханні своїй країні.

"Незламна Україна! Місце сили найдавніших предків. Я люблю тебе всім серцем і вірю, що у нас є майбутнє! І ви вірте в це. Всім істотою!", - написала Огневич, звернувшись до українців.

Шанувальники артистки не змогли пройти повз її поста.

"Злата, ви дуже-дуже чарівна дівчина", "красуня", "зі святом вас", "Ой, яка Файна. Справжня Україночка", "Краща Українка. Справжня", " ми віримо, все буде Україна! Зі святом", "Краща", "пані Злата, ви дуже красива", "яка неповторна", "Люблю Україну і вірю в щасливе майбутнє", - пишуть люди.

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