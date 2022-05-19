Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - успішна українська співачка і колишня солістка групи" Время и Стекло", де співала разом з Олексієм Завгороднім (Позитивом). Але група розпалася, а нещодавно Надя розійшлася з Володимиром Дантесом, з яким перебувала у відносинах більше 10 років. А цього разу Надя звернулася до Олексія, записавши відразу кілька сторіс в Instagram.

"Сьогодні твій день. Дорогий мій", - почала Надя.

"Талановита, дорога людина. Як багато всього ми пройшли разом", - написала на другому сторі Дорофєєва.

"З тобою завжди було весело", - продовжила співачка.

"Спасибі тобі за все", - написала ще Надя.

"Люблю тебе і хочу, щоб ти був щасливим. Давайте засипемо Льошку привітаннями", - підсумувала Надя, таким чином вітаючи Олексія з днем народження.

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