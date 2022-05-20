Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні за незалежність. Оля висвітлює війну у своєму блозі на сторінці в Instagram, а цього разу вирішила поділитися кадрами, на яких прочитала зворушливий вірш.
"Написала вірш.
Він прийшов раптово після вчорашнього знайомства з однією дівчиною.
Вона чекає чоловіка з війни. Він на передовій. Каже: живу тільки коли після гарячих точок чую його голос. Або коли знаю, що він в тилу кілька діб. Більше нічого не дає сил".
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І пісню твою» Минає день " слухаю. Спочатку не могла. Вимикала на перших рядках, бо починала плакати. Тепер від неї трохи легше.
Мені так запала в серці ця дівчина. Дякую Тобі за твою силу. Ти дочекаєшся. Ми всі дочекаємося", - написала Ольга.
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