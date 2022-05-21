Артистки зізналися, що рішення давалося не просто і дуже було складно їхати.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова дала чергове інтерв'ю Маші Єфросиніній і представила разом з нею випуск "Дорослі дівчатка". Цього разу артистки обговорювали тяготи і проблеми, пов'язані з останнім періодом.

Обидві артистки виїхали з України і виправдали це тим, що турбувалися за дітей, яким було важко ховатися в бомбосховищах.

«До того моменту діти втомилися ховатися в бомбосховищах. Нам в один момент довелося фізично стягувати Сашу з ліжка-він не хотів нікуди йти, він кричав і відбивався, я тягла його по підлозі, по килиму і він чіплявся і говорив, що нікуди не піде. Говорив, що нехай вже впаде бомба, але він хоче спати. Я плакала тиждень, це було жахливо. Але я вирішила врятувати своїх дітей і поїхала» - розповіла Єфросиніна.

Полякова відповіла, що в той момент сама думала, що вже нікому не потрібна – більше у неї немає професії.

"Більше ніколи не почую оплесків, не буду на сцені виступати так, як виступала. Ми просто з дівчатками лежали втрьох в одному ліжку. Я говорила їм хоч погуляти, подихати повітрям. А у мене не було сил робити щось. Тільки порожнеча всередині, випалена діра " - розповідає артистка.

Також телеведуча Маша Єфросиніна показала уривок з нового інтерв'ю зі співачкою Олею Поляковою.

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