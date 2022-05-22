Як пишете Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і переможниця "Танців з зірками". Зірка також брала участь в шоу" Холостячка", де переміг гуморист Олександр Еллерт, але парі не вдалося зберегти відносини. У зірки є син Платон, з яким Мішина зараз знаходиться в Європі. На нових сторіс в Instagram Ксенія розповіла, якою буде Україна і як виховує дитину тепер.
"Друзі, Привіт. Нещодавно запитувала у вас, як ви думаєте, які наші будуть діти, коли повернутися в Україну, коли повернутися в Україну. І взагалі, якою буде вона-наша Україна. І більшість відповідей-ми станемо ще крутіше, 100%. Я теж в це вірю і намагаюся в своєму синові виховувати патріотизм до своєї країни, до своїх людей", - сказала Мішина.
"Більшість відповідей про те, що ми повернемося з новими знаннями, вміннями, мовами і великому патріотизмі в серці", - також зазначила Ксенія.
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