Як повідомляє Politeka.net, український продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) висміяв главу Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який заявив, що має намір захопити Польщу "за 6 секунд".
Артист опублікував відео, на якому тіктокер Рамзан Кадиров погрожує: "Україна – це закрите питання. Ось Польща чого домагається? Після України, якщо буде команда, ми за 6 секунд покажемо вам, на що ви здатні. Краще заберіть свою зброю і своїх найманців".
Потап нагадав, що з Україною три місяці тому також планувався триденний бліцкриг, проте російська армія зазнала і продовжує зазнавати невдачі.
"Не ганьбіться вже розповідями про Польщу!", – порадив артист поплічнику Путіна.
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Потап також подякував полякам за їх безпрецедентну підтримку, назвавши їх братами навіки.
"Натикаюся на коментарі "вчіть польську" і т.д. Та нам вчити її не треба, у нас один корінь з польською та білоруською мовами. Так, між Україною і Польщею в усі часи було протистояння, але в момент, коли "раша" напала на нас, вони дійсно показали, що вони - братський народ! У всьому! Прийняли, підтримали, допомагають усім! Зброєю, гуманітаркою і т. д! Ось Поляки нам брати навіки!", - підкреслив Потап.
Нагадаємо, що Потап насмішив українців пікантними кадрами з лукашенком і путіним.
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