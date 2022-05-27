Ведуча шоу "Зірковий шлях" Аліна Доротюк назвала в Instagram-Сторіз відому колегу, яка після тривалого періоду життя і роботи в нашій країні, поїхала в росію, а тепер мовчить про кровопролитну війну, розв'язану Кремлем.
Зокрема, Аліна Доротюк зазначила, що країна повинна знати своїх "недогероїв" і згадала про телеведучу "Орла і Решки" Жанну Бадоєву.
"Пані Жанна Бадоєва, маючи величезну аудиторію, жодного разу так і не сказала, хто на кого напав. А ще - вона досі працює на рашистський продакшн. І платить податки на країну, з якої щодня прилітають ракети і не тільки", – написала Доротюк.
Нагадаємо, Жанна Бадоєва прославилася в 2011 році завдяки тому, що стала ведучою української програми "Орел і Решка" разом зі своїм чоловіком Аланом Бадоєвим. У 2012 році, після третього сезону, вона пішла з проекту.
З 2015 року переїхала до рф і там працює, в тому числі на російських телеканалах, де веде свої програми.
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Нагадаємо, що екс-зірка "Орла і решки" показала 16-річну дочку від Алана Бадоєва.
Як повідомляла Politeka, Жанна Бадоєва зізналася, що боїться приїжджати в Київ.
Також Politeka писала, що зірка "Орла і решки" опинилася в пастці через коронавірус.