Ведуча шоу "Зірковий шлях" Аліна Доротюк назвала в Instagram-Сторіз відому колегу, яка після тривалого періоду життя і роботи в нашій країні, поїхала в росію, а тепер мовчить про кровопролитну війну, розв'язану Кремлем.

Зокрема, Аліна Доротюк зазначила, що країна повинна знати своїх "недогероїв" і згадала про телеведучу "Орла і Решки" Жанну Бадоєву.

"Пані Жанна Бадоєва, маючи величезну аудиторію, жодного разу так і не сказала, хто на кого напав. А ще - вона досі працює на рашистський продакшн. І платить податки на країну, з якої щодня прилітають ракети і не тільки", – написала Доротюк.

Нагадаємо, Жанна Бадоєва прославилася в 2011 році завдяки тому, що стала ведучою української програми "Орел і Решка" разом зі своїм чоловіком Аланом Бадоєвим. У 2012 році, після третього сезону, вона пішла з проекту.

З 2015 року переїхала до рф і там працює, в тому числі на російських телеканалах, де веде свої програми.

Нагадаємо, що екс-зірка "Орла і решки" показала 16-річну дочку від Алана Бадоєва.

Як повідомляла Politeka, Жанна Бадоєва зізналася, що боїться приїжджати в Київ.

Також Politeka писала, що зірка "Орла і решки" опинилася в пастці через коронавірус.



