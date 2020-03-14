Телеведуча і зірка шоу "Орел і решка" Жанна Бадоєва не може покинути США



Про це російським ЗМІ розповів продюсер тревел-шоу Василь Мельнічин.

Відомо, що вона вирушила в Сан-Франциско і Майамі знімати чергову серію «Життя» і, по суті, опинилася в пастці разом з усією знімальною групою.

Сама телеведуча вже поділилася постів Instagram, в якому повідомила, що "поки адекватна і спокійна".

"Як не піддатися паніці і залишитися в доброму гуморі? Знаєте? Я поки адекватна і спокійна !!! Всім терпіння і здоров'я!!! Моє прикраса піднімає настрій)))", - повідомила вона.

Передплатники зірки почали ділитися своїми методами уникнення паніки і поспівчували телеведучої.

"З такою роботою можна створити передачу Залишитися в живих", " Жанна, сиди там. Ризикована у тебе робота. Хоча ,сама знаєш, що і як.", "Не впускати у свій світ інформацію! Я блокую всіх знайомих хто мене завалює негативом і панікою! Це якийсь жах просто!!!!!", "Я думаю Вам складно - як робити програми, коли країни закривають і карантин в Італії...але це треба просто пережити - від нас нічого не залежить", - писали під її постом.

Раніше президент США Дональд Трамп ввів надзвичайний стан в країні через пандемію коронавірусу.

Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

Згідно з підписаним документом, Трамп отримає спеціальні федеральні повноваження, які доступні при стихійних лихах. Зокрема, в США буде виділено значно більше ресурсів для боротьби з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

А ще Politeka повідомляла про сповідь лікаря про коронавирусе: "Я такого ще не бачив, це зовсім не схоже на грип".