Колишня телеведуча тревел-шоу «Орел і решка» Жанна Бадоєва зізналася, що Україна змінилася не в кращий бік

Про це вона розповіла в ефірі програми «Слава+», поспілкувавшись з відомим теле - і радіоведучим Славою Дьоміним, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

Вона розповіла про те, що завжди любила Київ, оскільки саме тут відбулося її творче становлення, тут Жанна провела багато чудових років. Однак, відповідаючи на запитання ведучого, як вона може оцінити розвиток України порівняно з іншими країнами, Бадоєва відповіла:

«Її (Україну, – прим. ред) так жбурляє, що тут навіть не можна сказати це слово розвиток. Її просто кидає в усі боки. Тому що я дуже добре пам'ятаю Київ до всіх цих моторошних подій, процвітаючий такий, за моїми відчуттями. Зараз же, кожен раз, коли я приїжджаю туди, у мене відчуття небезпеки, і я бачу якісь такі дивні зміни, які дуже тужливі», - зізналася ведуча.», – зізналася ведуча.

За словами Жанни, зараз після приїзду в українську столицю у неї з'явилося відчуття небезпеки, чого раніше з нею ніколи не було.

Крім того, Бадоєва зізналася, що не сумує за Україною, оскільки до неї приїжджають друзі з цієї країни і вона сама літає сюди.

Як відомо, другим чоловіком ведучої був Алан Бадоєв, разом з яким вона деякий час вела шоу «Орел і решка».

Після розлучення з ним Жанна вийшла заміж за італійця українського походження Василя Мельничина і разом з дітьми – Борисом і Лолітою – переїхала жити в сонячну Італію. Алан по можливості приїжджає до Лоліти в Італію, або ж вона до нього в Україну.

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