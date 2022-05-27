Ведущая шоу "Зірковий шлях" Алина Доротюк назвала в Instagram-Сториз известную коллегу, которая после длительного периода жизни и работы в нашей стране, уехала в россию, а теперь молчит о кровопролитной войне, развязанной Кремлем.

В частности, Алина Доротюк отметила, что страна должна знать своих "недогероев" и вспомнила о телеведущей "Орла и Решки" Жанне Бадоевой.

"Госпожа Жанна Бадоева, имея огромную аудиторию, ни разу так и не сказала, кто на кого напал. А еще – она до сих пор работает на рашистский продакшн. И платит налоги на страну, из которой ежедневно прилетают ракеты и не только", – написала Доротюк.

Напомним, Жанна Бадоева прославилась в 2011 году благодаря тому, что стала ведущей украинской программы "Орел и Решка" вместе со своим мужем Аланом Бадоевым. В 2012 году, после третьего сезона, она ушла из проекта.

С 2015 года перехала в рф и там работает, в том числе на российских телеканалах, где ведет свои программы.

Напомним, что экс-звезда "Орла и решки" показала 16-летнюю дочь от Алана Бадоева.

Как сообщала Politeka, Жанна Бадоева призналась, что боится приезжать в Киев.

Также Politeka писала, что Жанна Бадоева не может покинуть США.



