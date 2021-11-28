Телеведуча "Орла і решки" і колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва – Жанна – рідко ділиться сімейними фото, але нещодавно вирішила зробити виняток.

Як повідомляє Politeka.net, 45-річна Жанна Бадоєва поділилася рідкісними сімейними кадрами у своєму блозі Instagram.

Зірка багато подорожує, її блог сповнений знімків з різних міст і країн. Цього разу вона вперше за довгий час показала не чергову поїздку, а своїх дітей.

У Жанни є син Борис від першого шлюбу і дочка Лоліта від режисера і кліпмейкера Алана Бадоєва, який був її другим чоловіком.

Жанна прогулялася разом з 16-річною Лолітою, яка помітно підросла і погарнішала. Дівчинка міцно обіймала маму. Обидві сміялися і виглядали щасливими. Краса явно передається у спадок. На другому фото дівчинка трошки молодша і телеведуча запропонувала вгадати, з якою різницею були зроблені фото.

"Як же швидко ростуть наші діти... Мій вже дорослий підліток Ло!)) Між першим і другим знімками різниця в... Як ви думаєте у скільки років?",- написала Жанна Бадоєва.

Нагадаємо, зірка "Орла і решки" опинилася в пастці череез коронавірус.

Як повідомляла Politeka, Бадоєв повністю роздягнувся заради ефектного фото.

Також Politeka писала, що Жанна Бадоєва розповіла правду про свою фігуру.