Телеведуча "Орла і решки" і колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва – Жанна – рідко ділиться сімейними фото, але нещодавно вирішила зробити виняток.
Як повідомляє Politeka.net, 45-річна Жанна Бадоєва поділилася рідкісними сімейними кадрами у своєму блозі Instagram.
Зірка багато подорожує, її блог сповнений знімків з різних міст і країн. Цього разу вона вперше за довгий час показала не чергову поїздку, а своїх дітей.
У Жанни є син Борис від першого шлюбу і дочка Лоліта від режисера і кліпмейкера Алана Бадоєва, який був її другим чоловіком.
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Жанна прогулялася разом з 16-річною Лолітою, яка помітно підросла і погарнішала. Дівчинка міцно обіймала маму. Обидві сміялися і виглядали щасливими. Краса явно передається у спадок. На другому фото дівчинка трошки молодша і телеведуча запропонувала вгадати, з якою різницею були зроблені фото.
"Як же швидко ростуть наші діти... Мій вже дорослий підліток Ло!)) Між першим і другим знімками різниця в... Як ви думаєте у скільки років?",- написала Жанна Бадоєва.
Нагадаємо, зірка "Орла і решки" опинилася в пастці череез коронавірус.
Як повідомляла Politeka, Бадоєв повністю роздягнувся заради ефектного фото.
Також Politeka писала, що Жанна Бадоєва розповіла правду про свою фігуру.