Популярна українська співачка Слава Камінська, яка з початку війни поїхала з дітьми і мамою в Нідерланди і вже три місяці живе там, часто ділиться з фанатами в Instagram подробицями свого життя. Так, цього разу зірка виклала архівне фото, яке приурочила до Дня захисту дітей.

На чорно-білій фотографії Слава відображена ще зовсім юною, схоже, тут вона школярка молодших класів. На знімку вона позує з величезним білим бантом на голові і виразними очима дивиться в камеру. Виглядає вона вельми забавно, однак, зовсім на себе не схожа.

У підписі до фотографії Камінська написала: "Дитина Тамари Іванівни – мати тієї, на кого вона схожа. Від осинки не народяться апельсинки. З Днем захисту дітей. І з першим днем літа!". Шанувальники тут же почали коментувати архівне фото, відзначаючи, що дочка слави Лаура дуже схожа на неї в дитинстві.

"Дочка Лаура", "Копія", "Лаура", "Ох, і Лаура", "На одну дівчинку беззубу", "На Леона", "Ріл копія Лаурочки", "На Іванову Тамару", "На маму", "На Лауру", "Копія Лаура", "Я відразу говорила, що ваша дочка схожа на вашу маму", "З Лаурою дуже схожі", - пишуть в коментарях.

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