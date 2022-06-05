Як повідомляє Politeka.net, популярна виконавиця Злата Огневич продовжує займатися організацією концертів не тільки в Україні, а й закордоном. Артистка часто піднімає складні теми під час звернень до шанувальників і не забуває згадувати про нужденних, а також про українських героїв.

Цього разу Огневич ввечері виступала перед українцями і висловилася про захисників, які до останнього обороняли Маріуполь і жили на "Азовсталі", яку бомбили окупанти. Після виступу виконавиця також не змогла стримати емоцій:

"Коли співаєш серцем ... а з тобою – вся зала! Ось так було зі мною в Дніпрі сьогодні. Спасибі! Дніпро, сьогодні ви розірвали мене вщент! Спасибі, рідні серця!"- пише Огневич.

Ми писали, Огневич раніше не один рік займалася в залі і багато часу приділяла розтяжці, зараз артистка знову відновлює форму.

"Ось тренування три рази на тиждень. Помітила, що спорт допомагає боротися з алергією на пух. Ці вправи додам в список тренувань» - розповіла Огневич і показала, в якій формі вона до літа. Відзначити, Злато також встигає займатися благодійними концертами.

Також "Майстер Шеф" Клопотенко вразив поведінкою за кордоном: "Змушував американців...".

Як повідомляла Politeka, "Нам не потрібна мова окупанта": Денисенко запропонувала викорінити російську З України.

Також Politeka писала, що "Нашим Героям на ніч": кума Дзідзьо Цибульська представила відверте шоу для ЗСУ, відео.