Как сообщает Politeka.net, популярная исполнительница Злата Огневич продолжает заниматься организацией концертов не только в Украине, но и заграницей. Артистка часто поднимает сложные темы во время обращений к поклонникам и не забывает упоминать о нуждающихся, а также об украинских героях.

В этот раз Огневич вечером выступала перед украинцами и высказалась о защитниках, которые до последнего обороняли Мариуполь и жили на "Азовстали", которую бомбили оккупанты. После выступления исполнительница также не смогла сдержать эмоций:

«Когда поешь сердцем… А с тобой – вся зала! Вот так было со мной в Днепре сегодня. Спасибо! Днепр, сегодня вы разорвали меня вдребезги! Спасибо, родные сердца!» - пишет Огневич.

Мы писали, Огневич ранее не один год занималась в зале и много времени уделяла растяжке, сейчас артистка снова восстанавливает форму.

«Вот тренировки три раза в неделю. Заметила, что спорт помогает бороться с аллергией на пух. Эти упражнения добавлю в список тренировок» - рассказала Огневич и показала, в какой форме она к лету. Отметим, Злата также успевает заниматься благотворительными концертами.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко поразил поведением за границей: "Заставлял американцев...".

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