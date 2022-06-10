Весілля американської співачки Брітні Спірс з її коханим Семом Асгарі опинилася на межі зриву через появу її першого чоловіка Джейсона Олександра.

Чоловік увірвався в будинок, в якому була запланована закрита церемонія і, почавши вести прямий ефір в Instagram, бігав по кімнатах у пошуках екс-дружини.

Britney Spears’ ex, Jason Alexander, broke into her house and stormed inside her wedding venue before her wedding ceremony on Instagram Live. pic.twitter.com/tiRbXBoAnJ — Pop Base (@PopBase) June 9, 2022

На питання охоронців Джейсон відповідав, що Брітні сама його запросила.

В результаті сек'юріті все ж вивели Джейсона з дому і викликали поліцію.

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB — TMZ (@TMZ) June 9, 2022

«Дайте цій жінці спокою! Всі, кого вона знала, були психами чи що?», «Дайте їй спокій», «Чому охоронці пропускають його через будинок?! Їх слід звільнити», - коментують кадри, що з'явилися в Мережі.

Брітні Спірс і Джесон Олександр були знайомі з дитинства і одружилися в каплиці Лас-Вегаса в 2004 році. Однак цей шлюб був розірваний всього через 55 годин. Адвокат колишньої поп-зірки заявив, що мати Брітні, Лінн Спірс, змусила її дочку подати клопотання про анулювання.

"Це була мати, яка втручалася в життя своєї дочки. Вона приїхала в Лас-Вегас, вигнала Джейсона і купила йому квиток на літак додому", - розповідав адвокат в інтерв'ю.

Також він розповідав, що ідея вийти заміж належала саме Брітні.

Новим чоловіком 40-річної Брітні Спірс став 28-річний фітнес-тренер Сем Асгарі. Церемонія пройшла на віллі поп-зірки в Каліфорнії. Як повідомляє видання PEOPLE , посилаючись на інсайдерів, Брітні Спірс одягла весільну сукню від Versace і йшла до вівтаря під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.

I wish Britney spears and Sam a happy life and wedding ❤️❤️🥲 pic.twitter.com/SFj4S6glRq — Mona Lisa🌹🍬 BRITNEY'S WEDDING (@FreedBritneyBtc) June 9, 2022

На закритому святі були присутні тільки найближчі друзі молодят. Відомо, що серед запрошених були Донателла Версаче, Мадонна, Селена Гомес, Крістіна Агілера, Періс Хілтон.

Selena Gomez spotted at Britney Spears wedding ceremony in LA. pic.twitter.com/LjFtU5VlTl — Pop Base (@PoeBase) June 10, 2022

Батьків Брітні на весіллі не було. Також серед гостей не були помічені сини співачки - 16-річний Шон і 15-річний Джейден.

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