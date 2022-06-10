Чоловік увірвався в будинок, в якому була запланована закрита церемонія і, почавши вести прямий ефір в Instagram, бігав по кімнатах у пошуках екс-дружини.
На питання охоронців Джейсон відповідав, що Брітні сама його запросила.
В результаті сек'юріті все ж вивели Джейсона з дому і викликали поліцію.
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«Дайте цій жінці спокою! Всі, кого вона знала, були психами чи що?», «Дайте їй спокій», «Чому охоронці пропускають його через будинок?! Їх слід звільнити», - коментують кадри, що з'явилися в Мережі.
Брітні Спірс і Джесон Олександр були знайомі з дитинства і одружилися в каплиці Лас-Вегаса в 2004 році. Однак цей шлюб був розірваний всього через 55 годин. Адвокат колишньої поп-зірки заявив, що мати Брітні, Лінн Спірс, змусила її дочку подати клопотання про анулювання.
"Це була мати, яка втручалася в життя своєї дочки. Вона приїхала в Лас-Вегас, вигнала Джейсона і купила йому квиток на літак додому", - розповідав адвокат в інтерв'ю.
Також він розповідав, що ідея вийти заміж належала саме Брітні.
Новим чоловіком 40-річної Брітні Спірс став 28-річний фітнес-тренер Сем Асгарі. Церемонія пройшла на віллі поп-зірки в Каліфорнії. Як повідомляє видання PEOPLE , посилаючись на інсайдерів, Брітні Спірс одягла весільну сукню від Versace і йшла до вівтаря під пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.
На закритому святі були присутні тільки найближчі друзі молодят. Відомо, що серед запрошених були Донателла Версаче, Мадонна, Селена Гомес, Крістіна Агілера, Періс Хілтон.
Батьків Брітні на весіллі не було. Також серед гостей не були помічені сини співачки - 16-річний Шон і 15-річний Джейден.
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