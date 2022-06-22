Дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова Анна Саліванчук показала себе і розповіла, чи були у неї полуничні зйомки.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У зірки є двоє дітей, останнього з яких вона народила в 2020 році. Знаменитість, як і інші публічні особистості, підтримують Україну у війні проти Росії. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А в цей раз Анна вирішила влаштувати взаємодію з фанатами, запропонувавши пограти в своєму сторіс.

"Було чи не було", - запропонувала Анна писати тесиси, які вона буде підтверджувати або спростовувати.

"Полуничні серії", - запитав фанат.

"Були", - лаконічно відповіла Анна.

Також зірка додала фото, де була без одягу і стояла біля вікна. Це їй дозволило прикритися фіранками.

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