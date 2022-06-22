Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У зірки є двоє дітей, останнього з яких вона народила в 2020 році. Знаменитість, як і інші публічні особистості, підтримують Україну у війні проти Росії. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А в цей раз Анна вирішила влаштувати взаємодію з фанатами, запропонувавши пограти в своєму сторіс.
"Було чи не було", - запропонувала Анна писати тесиси, які вона буде підтверджувати або спростовувати.
"Полуничні серії", - запитав фанат.
"Були", - лаконічно відповіла Анна.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Українців готують до "надскладної" зими, чи буде опалення: "Ми повинні відвикнути жити з..."
Завдано нового удару по Зміїному, ЗСУ вже не зупинити: з'явилися подробиці
"Чули нашу арту": ЗСУ наближаються до Херсона, експерт назвав ймовірні терміни звільнення
Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."
Також зірка додала фото, де була без одягу і стояла біля вікна. Це їй дозволило прикритися фіранками.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" раптово з'явилася з забинтованими кінцівками і на милицях
Також Politeka повідомила, що дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук вразила одкровенням про свого батька
А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук відверто розповіла про свій стан