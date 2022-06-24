Як пише Politeka.net, у новому пості співачка поділилася враженнями від своєї поїздки до Праги. З початку війни Каменських разом зі своїм чоловіком Потапом перебувала за кордоном.

Співачка бере участь у благодійних концертах, щоб привернути увагу іноземців до проблем України. Цього разу Каменських виступила на фестивалі Ukraine Freedom Voices у Празі.

"Чехія неймовірна. І своєю архітектурою, яку до того ж на кожному кроці зараз прикрашає наш український прапор. Неймовірна і людьми і тією підтримкою, яку вони висловлюють Україні та українцям, які були змушені покинути рідний дім. Тут їх близько 380 тисяч. Вчора в Празі на вулицях і на Ukraine Freedom Voices зустрілася з тисячами земляків. Відчувала таке тепло, говорячи з вами, обнявшись і виступаючи для вас", - розповіла Настя.

Вона також поділилася фотографією з Праги. Співачка зізналася, що їй приємно бачити, як Україну підтримують по всьому світу.

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