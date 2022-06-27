Як пише Politeka.net, Тіна Кунаки - відома західна модель. Дівчина в 2018 році вийшла заміж за актора Венсана Касселя, який до цього 14 років був одружений на легендарній красуні Моніці Беллуччі. У пари вражаючий розрив у віці - 31 рік. Це не завадило їм бути разом, а вже в 2019 році Тіна народила первістка Венсану - дочку Амазоні. Венсан не тільки грає в кіно, але і веде активно сторінку в Instagram, де ділиться своєю творчістю і лчинімі кадрами.

А цього разу Кассель вирішив опублікувати фотографію Тіни, показавши, як модель змінила стиль. На новому знімку Тіна була у футболці та спідниці, позуючи перед фотографом на даху. Але інтерес приваблювало інше, адже Кунакі випрямила свої розкішні кучері. Вийшло досить незвично і мило.

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