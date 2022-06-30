Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич почала активно виступати з благодійними концертами, щоб підтримати українців. Артистка також висвітлює ситуацію з порятунку полонених захисників і нерідко розповідає про обстріли.

При цьому Злата все більше уваги приділяє часу виступам, щоб не тільки підтримувати зв'язок з українцями, а й надати допомогу. Артистка цього разу показала скромний, але оригінальний образ з чорною сукнею і імітацією корсета.

«Мукачеве. Іду до вас!"- пише Злата під своїми кадрами. Виконавиця також показала кілька роликів, які зробили вже її фанати на виступ.

У маленькій чорній сукні зірці вдалося підкреслити фігуру найкращим чином. Шанувальники оцінили вдалий образ Злати, яка показала, заради чого старанно тренувалася в останні місяці.

Також артистка анонсувала в Instagram новий виступ, який відбудеться в Мукачеві.

На концерті збиратимуть гроші на авто для ЗСУ. Співачка закликала українців прийти і підтримати цю акцію, адже це дуже важливо.

"Приходьте, приїжджайте, прилітайте! І беріть з собою друзів. Це дуже важливо... Сподіваюся в поїзді буде Кондиціонер. Книги взяла, тому це означає, що хоч цікаво буде їхати", - звернулася Злата Огневич до українців.

Нагадаємо, що Огневич розповіла, як їй відгукнувся похід у Карпати.

Як повідомляла Politeka, Огневич після розставання з Задвірним засвітилася з імпозантним чоловіком.

Також Politeka писала, що Огневич проїхалася на поїзді і поділилася враженнями.