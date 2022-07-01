Дженніфер Лопес вже через місяць виповниться 53 роки, проте виконавиця продовжує хвалитися в Instagram привабливими кадрами. На них вона спокійно показує своє обличчя зблизька і хвалиться відсутністю зморшок.

І цей раз не був винятком. Так, Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці в Instagram Селфі, на якому крупним планом з верхнього ракурсу зняла обличчя з яскравим макіяжем. Волосся артистка акуратно зібрала, чим надала собі більш консервативного вигляду.

У мережі відреагували « " Щасливий день; класний профіль⭐; добре 😍; хоч щось без політики😇; сподіваюся, у тебе все добре, Джен!! люблю тебе; я так тебе люблю❤️; вже виписується зі стандарту, але в хорошому сенсі; в цьому кольорі губ все на тобі красиво 😍; Мама виглядає бездоганно 😍; Прекрасна ❤; дуууже радий тебе бачити 🥰».

Ми писали, Дженніфер не любить показувати публіці своїх дітей, бажаючи надати їм свободу вибору. Нещодавно Лопес вирішила знятися в номері разом з Еммою – своєю дочкою.

Заради цього дівчинка навіть погодилася виконати вельми складний номер.

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