Дженнифер Лопес уже через месяц исполнится 53 года, однако исполнительница продолжает хвастаться в Инстаграм привлекательными кадрами. На них она спокойно показывает свое лицо вблизи и хвастается отсутствием морщин.
И этот раз не был исключением. Так, Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором крупным планом с верхнего ракурса сняла лицо с ярким макияжем. Волосы артистка аккуратно собрала, чем придала себе более консервативного вида.
В сети отреагировали: «Счастливый день; классный профиль⭐; Хорошо 😍; Хоть что-то без политики😇; Надеюсь, у тебя все хорошо, Джен!! люблю тебя; Я так тебя люблю ❤️; уже выписывается из стандарта, но в хорошем смысле; В этом цвете губ все на тебе красиво 😍; Мама выглядит безупречно 😍; Прекрасная ❤; Оооочень рад тебя видеть 🥰».
Мы писали, Дженнифер не любит показывать публике своих детей, желая предоставить им свободу выбора. Недавно Лопес решила сняться в номере вместе с Эммой – своей дочерью.
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Ради этого девочка даже согласилась исполнить весьма сложный номер.
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