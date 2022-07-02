Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і вже знайшла нове кохання, часто ділиться з шанувальниками яскравих публікацій на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зіркова красуня виклала відео, на якому вона виконує українську народну пісню.

У ролику Надя постала у стильному образі – на ній біла майка та світла в'язана кофточка. Волосся співачка зібрано в недбалий пучок з неслухняними пасмами, а на обличчі легкий макіяж. На відео зірка пронизливо виконує українську народну пісню "Ой там на горі".

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "День знову розпочався з поганих новин. Як це страшно! Кожен удар нагадує нам, наскільки важливо берегти своє, робити все, щоб українська культура звучала голосніше у світі".

Шанувальники в захваті від виконання Наді, її засипають компліментами в коментарях: "Вау! Як красиво", "Надя, не перестаю захоплюватися твоєю українською. Вона тобі дуже пасує", "Дуже красиво", "Неймовірно", "Одна з улюблених народних пісень ", "Дуже красиве виконання цієї пісні", "Надя, тобі дуже пасує українська мова! Аж ніяк не можу дочекатися україномовного альбому", "Надя, це просто найкраще, що я чула".

Нагадаємо, "Мала честь відкрити": Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.

Як повідомляла Politeka, "У чому прикол?": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA розповіла про несподіване відкриття.

Також Politeka писала, що "Такі ми всі зараз": кума Дзідзьо Цибульська запропонувала українцям відгадати дату перемоги.